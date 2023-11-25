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Pendik’te uyuşturucu satışı yapılan adrese baskın yapıldı

Pendik’te uyuşturucu satışı yapılan adrese baskın yapıldı

Pendik’te uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese polis baskın düzenledi. Baskında bir kişi yakalanırken, yapılan aramalarda bir adet tabanca ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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Pendik'te Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığının belirlenmesi üzerine polis ekipleri tarafından 21 Kasım Salı günü adrese baskın düzenlendi. Baskında F.G. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 1 adet el yapımı tabanca, 1 adet hassas terazi, 2 adet fişek, 1 kilo 58 gram bonzai, 30,6 gram metamfetamin, 3 şişe aseton ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahıs, “6136 sayılı kanuna muhalefet” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan 22 Kasım tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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