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Katılma hesaplarının vadeleri ve türlerinde değişiklik

Katılma hesaplarının vadeleri ve türlerinde değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türlerinde değişikliğe gitti.

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TCMB'nin Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Katılma hesapları, 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil), 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil), 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil), 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık kar payı ödemeli) olarak açılabilecek hesaplar olarak değiştirildi.

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