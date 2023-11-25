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Hatay'da halatla çekilen 8 katlı hasarlı bina yerle bir oldu

Hatay'da halatla çekilen 8 katlı hasarlı bina yerle bir oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde hasar alan bina halatla çekilerek yıkıldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi’nde ağır hasarlı 8 katlı bina, iş makinesiyle zarar verildikten sonra halatla çekilerek yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleşen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Binanın yerle bir olduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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