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İzmir'de 5 ayrı suçtan aranan firari, bu kez kaçamadı

İzmir'de 5 ayrı suçtan aranan firari, bu kez kaçamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte kimlik sunan ve 5 ayrı suçtan toplam 33 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, şok ekibinin dikkati sayesinde kısa süren kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı.

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şok ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede devriye ve denetimlerine devam eden ekipler Efeler ilçesi İzmir Bulvarı'nda bir şüpheliyi durdurdu. Edinilen bilgiye göre kontroller esnasında şok ekipleri, sahte kimlik sunan şüphelinin parmak izi kaydı ve fotoğrafının uyuşmadığını fark etti. Ekiplerin, dikkatli inceleme sonrasında yakalanacağını anlayan şüpheli T.S., kontrol noktasından bir anda kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanan şüphelinin yapılan sorgulamasında İzmir'de hırsızlık, 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı, vergi usul kanununa muhalefet ile cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından arandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan T.S.'nin ayrıca 2 dosyadan toplam 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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