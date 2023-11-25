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Sakarya'da bir ev gece yarısı alevlere teslim oldu

Sakarya'da bir ev gece yarısı alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan binanın çatısı alev topuna döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Yangın, Dilmen Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Çatının adeta alev topuna döndüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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