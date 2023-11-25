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'Hamas'ın yaptığını biz de Türkiye'de yapmalıyız' demişti! İsmailağacı isme soruşturma açıldı.

'Hamas'ın yaptığını biz de Türkiye'de yapmalıyız' demişti! İsmailağacı isme soruşturma açıldı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında "suç işlemeye tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

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İsmailağa cemaatinin vefat eden şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu'nun, Hamas’ın İsrail’de yaptığının Türkiye’de yapma çağrısında bulunduğu video büyük tepki çekti. Cübeli Ahmat Hoca'nın "Büyük bir provokasyon hazırlığının iareti" dediği video için soruşturma başlatıldı.

Türkiye’de bir devrimin olmaması için...

Sadettin Ustaosmanoğlu, Büyük Doğu Akıncıları Fikir Sanat ve Dayanışma Derneği logosuyla sosyal medyada paylaşılan videoda Ustaosmanoğlu, “Hamas’ın Filistin’de yaptığını biz Türkiye’de yapmak zorundayız. Yaparız, onlar yaptığına göre. Bizim onlardan neyimiz eksik, biz de yaparız. Sadece Büyük Doğu'cular. Fazla adama gerek yok, buradakiler yeter. Hamas'ın kıymetini bilmiyoruz. Adamlar öyle bir şey gösterdi ki bize. Başımızı belaya sokmak için diyorum. Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye’de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok" demişti.

Cübbeli Ahmet Hoca da tepki gösterdi

 Cübbeli Ahmet Hoca, "Bu sözler büyük bir provokasyonun işareti" deyip, inançlı insanları " Bunun gibi iç savaş çığırtkanlarına kapılıp da dünyâ ve âhiret zararına uğramasın" uyarısı yaptı. Cübbeli Hoca, "Mutlaka insanlara ulaştıralım ki hiçbir Müslümân bu gibi iç savaş çığırtkanlarına kapılıp da dünyâ ve âhiret zararına uğramasın." çağrısı yapmıştı. 

Savcılık 'suç işlemeye tahrik' soruşturması açtı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, video içeriğinde sarf edilen sözleri nedeniyle, Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

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