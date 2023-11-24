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Filede Fenerbahçe, Vakıfbank'ı yendi

Filede Fenerbahçe, Vakıfbank'ı yendi

Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Vakıfbank'ı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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Sultanlar Ligi'nin 10. hafta mücadelesi dev bir mücadeleye sahne oldu.

Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı Vakıfbank ile Stefano Lavarini yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçı konuk takım Fenerbahçe; 24-26, 20-25, 25-21 ve 20-25'lik setlerle 3-1'lik skorla kazanmasını bildi.

Vakıfbank ilk kez yenildi

Alınan sonuçla birlikte Vakıfbank, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Vakıfbank'la aynı mağlubiyet sayısını aldı ve puan durumunda rakibini takip etti.

Gelecek haftanın fikstürü

Lig lideri Vakıfbank, gelecek hafta deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Sultanlar Ligi'nin ikincisi Fenerbahçe ise sahasında PTT Ankara'yı konuk edecek.

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