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Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Hamas'ın yaptığını Türkiye'de de yapmak gerektiğini’ söylediği belirtilen Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformunda çeşitli hesaplar tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu isimli kişiye ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözlerin ve beyanlar ile ilgili olarak TCK 214. maddesinde düzenlenen 'Suç işlemeye tahrik' suçu kapsamında şüpheli hakkında resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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