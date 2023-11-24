Kazakistan, 3 yılda 1300 kilometre demir yolu inşa edecek!

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gelecek 3 yıl içinde 1300 kilometrenin üzerinde demir yolu inşa etmeyi planladıklarını bildirdi.

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Tokayev, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Birleşmiş Milletler Orta Asya Ekonomileri Özel Programı'nın (SPECA) 25. yılı dolayısıyla düzenlenen Birinci Devlet Başkanları Zirvesi’ne katıldı.

Burada konuşma yapan Tokayev, üye ülkelerin sahip olduğu muazzam ticari, ekonomik ve yatırım potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için tasarlanan SPECA’nın kurumsallaşma sürecini desteklediklerini belirtti.

Tokayev, SPECA çerçevesindeki işbirliğinin mevcut zor jeopolitik dönemde daha da anlamlı hale geldiğine işaret ederek “Ülkelerimiz karşılıklı ticareti genişletmek için büyük fırsatlara sahip. Birbirimizin pazarlarına rekabetçi fiyatlarla çeşitli ürünler sağlayabiliriz ve diğer ülkelerden ithalatı azaltabiliriz.” dedi.

SPECA üyesi ülkelerin, uluslararası ulaşım ve transit koridorlarının geliştirilmesinde ve çeşitlendirilmesinde büyük rol oynadığını kaydeden Tokayev, “Bu bağlamda Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru'nun geliştirilmesine büyük umutlar bağlıyoruz.” diye konuştu.

Tokayev, Kazakistan’ın son 15 yılda ulaştırma altyapısında 35 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını belirterek “Önümüzdeki üç yıl içerisinde 1300 kilometrenin üzerinde demir yolu inşa etmeyi planlıyoruz. Bu; Çin, Güney Asya, Rusya ve Avrupa’ya yönelik yük taşımacılığı kapasitesini artıracak.” ifadelerini kullandı.

​​​​​​​​​​​​​​Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman katıldı.