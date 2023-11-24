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Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu: 9 şüpheli yakalandı!

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu: 9 şüpheli yakalandı!

Diyarbakır'da polisin gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, mevcut huzur ve güven ortamının devamlılığı için merkez ilçelerde suçu meslek edinmiş, suçla ve suçlularla iltisaklı olan ve suç örgütüne dönüşebilme potansiyeli olan şüphelilere yönelik "elek" adlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 9 tabanca, 2 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 153 fişek, 250 av tüfeği kartuşu, tam otomatiğe dönüştürme aparatı, balistik yelek, çok miktarda uyuşturucu hap ve çok sayıda silah aparatı ele geçirildi.

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