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RTÜK üyesinden Müge Anlı'nın o sözlerine eleştiri: Suça teşvik ediyor

RTÜK üyesinden Müge Anlı'nın o sözlerine eleştiri: Suça teşvik ediyor

RTÜK’ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı, ATV’deki “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında Denizli'deki kadın cinayetini işleyen Müge Anlı'nın söylediği sözleri eleştirdi. Anlı’nın insanları suça teşvik ettiğini savunan Taşcı, “RTÜK Başkanlığına dilekçe vereceğim” dedi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşcı, sunucu Müge Anlı’nın ATV canlı yayınında kullandığı ifadelerin suça teşvik olduğunu belirtti.

Müge Anlı’nın bir kadın için söylediği “Ben o kadını öldürürüm” şeklindeki ifadelere işaret eden Taşcı, “Cinayetlerin kol gezdiği ülkemizde ‘ben de öldürürüm’ demektedir. Bu kabul edilemez olduğu gibi açıkça da yayın ilkesi ihlalidir. Konunun raporlaştırılarak kurul gündemine alınması için RTÜK Başkanlığına dilekçe vereceğim” dedi.

Müge Anlı, Denizli'deki kadın cinayetiyle ilgili, bir erkeğin evine getirdiği başka bir kadın için “Ben o kadını öldürürüm be. Ben onu öldürürüm bir şekilde” gibi ifadeler kullanmıştı.

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