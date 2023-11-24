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Burdur’da kalorifer kazanı patladı, alevler eve sıçradı

Burdur’da kalorifer kazanı patladı, alevler eve sıçradı

Burdur’un Bucak ilçesinde kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın eve sıçradı. Evde büyük maddi hasar oluştu.

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Olay, Burdur’un Bucak ilçesi Sanayi Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihat Ç.’ye ait evde kiracı olarak oturan Devran Y.’ye ait evin müştemilat kısmında bulunan kalorifer kazanının bir anda patlaması ile yangın çıktı. Kalorifer dairesini saran alevler büyüyerek eve sıçradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, evde ve müştemilatta büyük maddi hasar meydana geldi.

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