Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

Yalova'da polisin sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının ikamet, araç ve iş yerinde narkotik maddeler arama köpeği eşliğinde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda 75 uyuşturucu hap, 8,19 gram skunk ve 5,23 gram metamfetamin ele geçirildi. Öte yandan ekiplerin diğer bir çalışmasında ise uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen Ş.G.’nin üst aramasında 22,33 gram sentetik kannabinoid ve 3,60 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.