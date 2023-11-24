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Alman halkının çoğunluğu İsrail'in yanında değil!

Alman halkının çoğunluğu İsrail'in yanında değil!

Almanya'da Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik araştırma, Almanların çoğunun İsrail'in yanında yer almadığını ortaya koydu.

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Allensbach Enstitüsünce yapılan ve Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan araştırma sonucuna göre, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalar konusunda Alman halkı endişeli ancak küçük bir azınlık "Almanya'nın İsrail'e karşı özel bir sorumluluğu olduğu" görüşünü paylaşıyor.

Araştırmaya göre, Almanların yüzde 76'sı Orta Doğu'daki çatışmalardan endişe duyduğunu belirtirken, halk olayları değerlendirme konusunda ikiye bölündü.

Araştırmaya katılan Almanların yüzde 35'i, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgalini ve güvenliği sağlamak için Hamas'a karşı sert eylemlerde bulunmasını hak olarak görürken, yüzde 38'i ise Filistin halkının can kaybının önlenmesi ve Hamas'a desteğin artırılması yönünde görüş bildirdi.

Yapılan araştırma, Doğu ve Batı Almanya'da yaşayanlar arasında oransal anlamda farklılıkları da ortaya koyuyor.

Batı Almanların yüzde 37'si ile Doğu Almanların yüzde 45'i, İsrail'in askeri anlamda kısıtlanması gerektiğini düşünüyor.

Almanların yüzde 37'si İsrail'in Arap komşularına çok az anlayış gösterdiği yönünde görüş belirtirken, yüzde 38'i İsrail'in haksız yere Filistinlilerin topraklarını işgal ettiği görüşünü paylaşıyor.

Almanların çoğunluğu, İsrail'in Almanların özel desteğini hak ettiğini düşünmüyor. Batı Almanların yüzde 35'i, Doğu Almanların ise sadece yüzde 21'i Almanya'nın İsrail'in kaderinde özel bir sorumluluğa sahip olduğunu düşünüyor.

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