Genç yaşta kanseri yenen öğretmen öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

Edirne'de yakalandığı amansız hastalığı öğretmenlik mesleğine bağlılığı ve öğrencilerinin desteği ile atlatan 32 yaşındaki genç Öğretmen Şeyma Yaryıkan, tedavi sürecinde okula gitmesine gerek olmadığı söylenmesine rağmen öğrencilerinden ayrı kalmak istemeyip, derslerini aksatmadı.

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Edirne'deki bir okulda görev yapan İngilizce Öğretmeni Şeyma Yaryıkan, yakalandığı amansız hastalığı 2 yıl önce atlattı. Bu süreçte en büyük destekçisi ise öğrencileri, okul idarecileri, meslektaşları ve ailesi oldu.

Hayata tutunma azmiyle öğrencilerine örnek olan Şeyma Öğretmen, raporlu olduğu süreçte bile öğrencilerinden ayrılmadı. Bazen merdivenlere tutunarak çıktı, bazen oturarak ders anlattı ama yine de ne öğretmenlik aşkından ne de öğrencilerinden vazgeçmedi.



Bu süreçte kendisine en çok yardım eden şeyin öğrencilerin, velilerin, okul idarecilerinin ve arkadaşlarının desteği olduğunu söyleyen 32 yaşındaki genç öğretmen Şeyma Yaryıkan, hayata tutunma sebebinin okul, öğrenci ve idareci profili olduğunu aktardı.

"Rapor hakkım varken okula gelmeyi tercih ettim"



Rapor hakkı varken okula gitmeyi tercih ettiğini söyleyen Yaryıkan, "Evde dört duvar arasında kalarak hayata tutunacağımı düşünmüyordum. Geldim ve okuluma başladım. Yeri geldi oturarak ders anlattım, yeri geldi merdivenleri tutunarak çıktım ama mücadele ettim ve dördüncü evre olmasına rağmen şuanda iyim ve öğrencilerimle birlikteyim" dedi.

"2 yıl önce Öğretmenler Günü'nde biyopsi oldum"



2 yıl önce Öğretmenler Günü'nde biyopsi olduğunu söyleyen Yaryıkan, "Herkes öğretmenler odasında Öğretmenler Günü kutluyorken ben hastanedeydim. Arkadaşlarım bana fotoğraflar gönderdi ama o fotoğraflarda ben eksiktim. Bu çok acı bir durumdu ama şimdi çok şükür yeniden onlarla birlikteyim, görevimi çok seviyorum. Belki de hayata tutunma sebebim buydu. Ortaokuldan beri kendime düşündüğüm tek meslek öğretmenlikti. Üniversite tercihlerim arasında da sadece öğretmenlik vardı. Bu görevi yapmaktan onur duyuyorum. Kemoterapi dönemimde kimseyle görüşmek istemediğim sırada öğrencilerimden gelen bir mesaj, bir video beni hayata bağladı. Öğrencilerimle aramda o kadar güzel bağ kurmuşum ki iyi ki varlar dedim" ifadelerine yer verdi.