Zerrin Özer o iddialara patladı! Düşkün değilim Zerrin'iniz gayet iyi

Yıllar sonra müzik piyasasına fırtına gibi dönen Zerrin Özer, 'Darülaceze’de tedavi altına alındı' iddialarıyla gündeme geldi. Kişilik bozukluğu rahatsızlığı olduğu da bilinen Özer, iddialara sert bir şekilde yanıt vererek "Tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef" sözleriyle sevenlerine "Canlarım Zerrin'iniz gayet iyi" ifadeleriyle seslendi.

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Geçtiğimiz yıl haziran ayında müziği bıraktığını söyleyen ünlü sanatçı Zerrin Özer aylar sonra yeniden dönmüş kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini duyurmuştu.

Özer yaşadıklarını "Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız; ben borderline'ım, ya sizler? Beni tanıyor musunuz! Bıktım artık. Beni yaftalamanızdan bıktım, bazı kuş beyinlilerden! Yeter, yeter be!" ifadeleriyle anlatmıştı.

Yaşananların ardından 'Külfet', 'Basit Numaralar' ve 'Yamalı Yüreğim' şarkılarını müzikseverlere duyuran Özer yeniden büyük bir çıkış yakaladı. Başarısının sevincini yaşayan Özer'in doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze’de tedavi altına alındığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili şarkıcı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zerrin Özer söz konusu iddialarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları. Maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sayın Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici birçok birikimi bünyesinde barındırmaktadır. Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen birtakım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak, tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerin, canlarım Zerrin'iniz gayet iyi. Hiç merak etmeyin. Sevgilerimle.

Borderline ya da diğer adıyla sınırda kişilik bozukluğu nedir?

Borderline ya da diğer adıyla sınırda kişilik bozukluğu bireyin kendisi ve başkaları hakkında düşünme ve hissetme şeklini etkileyen ve günlük yaşamda sorunlara neden olan bir akıl sağlığı bozukluğudur. Borderline, bireyin kendisi hakkında sahip olduğu öz imgeye dair sorunlar, duygular ile davranışları yönetme zorluğu ve başkaları ile ilişkilerde istikrarsızlık şeklinde görülebilir.