Ülkü Ocakları yöneticisi gözaltında! Sinan Ateş cinayetinin hemen ardından görüşmüş

2022 yılının son günlerinde öldürülen Sinan Ateş Davası'nda ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cinayette isimleri geçen Tolgahan Demirbaş'ın MHP'li Olcay Kılavuzu cinayetten sonra aradığı ortaya çıkarken, soruşturmanın başındaki isim olan Başsavcı Akça'nın hedef gösterilmesi ile ilgili olarak Ülkü Ocakları yöneticisi gözaltına alındı.

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30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Davası'nda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ateş cinayeti üzerinden yürütülen soruşturmasında şüpheli bulunan dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un Ateş cinayetinin hemen ardından eski Ülkü Ocakları yöneticilerinden biri olan Tolgahan Demirbaş tarafından görüntülü bir şekilde arandığı öğrenildi.

Bununla birlikte Ateş cinayeti davasında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'nın “Orhun Haber” isimli hesap aracılığıyla hedef alınmasıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden birinin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

"Cinayetten sonra Olcay Kılavuz ile Facetime üzerinden telefon görüşmesi yaptI"

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; mayıs ayında gerçekleşen genel seçimlerde adaylığını koyan fakat milletvekili olamayan Olcay Kılavuz, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ı evinde saklamakla suçlanıyordu. Ancak Kılavuz'a yönelik suçlamanın bununla da sınırlı olmadığı öğrenildi. Kılavuz'un Ankara Bağlıca'da kullandığı bir evde gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş'ın telefonu incelemeye alınmıştı. Yapılan incelemede Demirbaş'ın cinayetten sonra Olcay Kılavuz ile Facetime üzerinden telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Bu görüşmeden sonra Demirbaş'ın Kılavuz'un yanına gittiği bildirildi.

Tolgahan Demirbaş ve Olcay Kılavuz

Tüm bunların haricinde Tolgahan Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınıp alınmadığı tartışmasına ilişkin savcılığın da özel araştırma yürüttüğü öğrenildi. Bu kapsamda ek ifadesi alınan Demirbaş'ın ifadesinde Kılavuz'un evinde gözaltına alınmadığını söylediği belirtildi. Savcılığın önümüzdeki dönemde Demirbaş'ı gözaltına alan Cinayet Büro polislerinin tanık olarak ifadesine başvurabileceği belirtiliyor.

Tüm bunların yanında Sinan Ateş cinayeti soruşturmasının başındaki isim olan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ve soruşturma savcısı Ayhan Ay'ın MHP'ye yakın Orhun Haber adlı sosyal medya hesabından hedef gösterilmesine ilişkin iki kişi gözaltına alınmıştı.

Bu gözaltına alınan iki kişiden birinin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder olduğu öğrenildi. Ejder'in X'teki Orhun Haber hesabını kullandığı iddia edildi. Diğer şüphelinin de Ejder'in kardeşi olduğu ve iki şüphelinin gözaltı süresinin bir gün uzatıldığı öğrenildi.



Davada şüpheli kişilere başsavcı ve soruşturma savcısını tehdit etmek, hakaret ve iftirada bulunmak suçlarından işlem yapılacağı ifade edildi. Diğer yandan bu gözaltı işleminin ardından Orhun Haber üzerinden yine Başsavcı Akça'nın hedef alınmasıyla ilgili de ayrıca araştırma yapıldığı, gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.