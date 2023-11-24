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Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın saat 19.00’da Galatasaray ile mücadele edecek olan Alanyaspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın saat 19.00’da deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bu sabah tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bu maç ile Corendon Alanyaspor ile Galatasaray ligde 15. kez karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan 'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

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