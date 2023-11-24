24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk yaşandı

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çiçekçiler siparişlere yetişmekte zorlandı. Kimileri öğretmenine gül götürürken, kimisi de yapay çiçek aldı.

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Merkez Kayapınar ilçesinde çiçekçilik yapan Agit Demir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini belirtti. Dünden bugüne yaklaşık 300 çiçek satışı yaptıklarını ifade eden Demir, “Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenler Günü için hazırlıklarımız dün tamamlanmıştı. Dünden bugüne yaklaşık 300 civarında çiçek satışı yaptık. Gün içerisinde de çiçek satışlarımız oluyor. Bugün yoğun geçen günlerimizden biridir. Müşterilerimiz buket, yapay çiçekler, canlı tanzimler, orkide, gül gibi çiçekleri alıp öğretmenlerine götürüyorlar. Genel itibarıyla ortaokul ve lise öğretmenlerine çiçek verdik. Yanı sıra ilkokul öğrencileri de öğretmenlerine çiçek götürdü” dedi.



Öğretmeni için çiçek alan 2. sınıf öğrencisi Eymen Çiğdem, “2. sınıfa gidiyorum. Bugün Öğretmenler Günü olduğu için geldim, çiçekçiden çiçek aldım. Öğretmenimi çok seviyorum” diye konuştu.