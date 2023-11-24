Bilişim Zirvesi "enigma" temasıyla gerçekleştirildi!

Bilişim Zirvesi, Cumhuriyet'in 100. yılında 1923’ten 2023’e parantezinde “Enigma” temasıyla gerçekleştirildi.

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Bilişim Zirvesi'nden yapılan açıklamaya göre, insan zekasını taklit eden teknolojilerin ve bunun için gereken tüm ana teknoloji başlıklarının ele alındığı zirve, iş dünyasındaki karmaşık problemlerin basitçe çözülmesine, gizemlerin deşifresine ışık tuttu.

Bu sene “23” sayısının bilişim tarihindeki öneminden esinlenerek 23 Kasım 2023 tarihinde “Enigma” temasıyla gerçekleştirilen zirvede; “Üretken Yapay Zeka”, “Dijital İş Süreçleri, RPA ve Yapay Zeka”, “Güvenlik ve Sürdürülebilirlik” temalarının yanı sıra Bulut Teknolojileri, IoT ve Büyük Veri, Güvenlik Teknolojileri, Yazılım ve e-Ticaret, Sağlıkta Teknoloji, Yerli ve Milli Teknoloji ekseninde pek çok konuya yer verildi.

Açıklamada zirvedeki konuşmasına yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, milli teknoloji hamlesi vizyonu çerçevesinde yüksek teknoloji ürünlerini ülkemizde yerli ve milli imkanlarla üretebilmenin önemini vurgulayarak, “Teknoloji üretimi, ülkelerin geleceği için kritik öneme sahiptir. Türkiye olarak, teknolojiyi sadece kullanıcı değil, üretici bir ülke olma hedefiyle hareket ediyoruz. Cumhuriyetin 100. yılına yakışır şekilde ilerleyen çalışmalarımızla, ülkemizi yüksek teknoloji üretim üssü haline getirme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin 100 yılı, dijitalin 100 yılı olacak ve bu hedefe ulaşmak için kararlılıkla ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz da Sağlık Bakanlığı'nın kamunun en etkili dijitalleşen bakanlıklarından biri olduğunu dile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"E-nabız sistemi, merkezi hekim randevu sistemi gibi birçok sistemimiz dünya genelinde tanınmış durumda. Tabii ki yurtdışında genel olarak fark yaratmak için daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var. Sağlık Bakanlığı olarak, oldukça kapsamlı bir veri havuzuna sahibiz. Doğumdan ölüme kadar tüm verilere hakim durumdayız. Kamu verilerini dışarıya açamıyoruz ancak ana hedefimiz, bu verileri kullanarak yapay zeka ile gerçekleştirilebilecek çalışmalara odaklanmak. Sağlık, gerçekten fark yaratabileceğiniz bir alan, bu nedenle tüm çabamızı buraya yoğunlaştırdık. Zaten farklı kişiselleştirilmiş tıp gibi çalışmalarımız var, ancak ayrıca yeni bir sağlık veri platformunu hayata geçireceğiz. Sentetik verilerle algoritmaları çalıştırarak, kapalı bir sistem içinde veriden anlam çıkarmaya yönelik sonuçları elde etmeye çalışacağız. Bu hizmetleri yakın bir zamanda sunmayı hedefliyoruz ve bu konuda önemli adımlar atılmasını amaçlıyoruz.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ise ekonomide ana unsurun teknoloji üretmek haline geldiğini vurgulayarak, "Biz de ülke olarak bu yarışın içinde olmalıyız. Bugün 101 teknoparkımızın içindeki 10 bin firma, 1600 Ar-Ge tasarım merkezi ve 100 bin nitelikli Ar-Ge personeli ile teknoloji üretmeyi geliştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Kamu sektörünün itici gücünün bilişim sektörü olduğuna ve sektörün dinamizminin yüksek olduğunu aktaran Çoştu, şunları kaydetti:

"Kamu olarak bulut bilişim uygulamalarını teşvik etmek için strateji oluşturuyoruz. Veri merkezi kapasitemizi artırıyor, büyük veri merkezlerini ülkemize çekmek için çalışmalarımız devam ediyoruz. Yasal düzenlemeleri hızlandırarak sınır ötesi veri paylaşımını teşvik ediyoruz. Bakanlık olarak ve kamu olarak ciddi bir teşvik mekanizması yürütüyoruz. Yapay zeka çalışmalarında ivme kazanmayı hedefliyoruz ve bilişim sektöründeki iş birliklerimizi artırmayı planlıyoruz. Sektör kampüs programı ile üniversite öğrencilerini sektöre hazırlıyoruz. İŞKUR ile iş birliği yaparak bilişim sektörüne hitap edecek bir yapı kuruyoruz. Yapacak çok işimiz var ve bu potansiyeli birlikte iş birliği ile değerlendirebiliriz.”