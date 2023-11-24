Yargıtay itiraz etmişti: 'HEDEP' adı değiştirilecek

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, Yargıtay'ın kabul etmemesi üzerine partinin yalnızca kısa isminin değişeceğini açıkladı. Doğan, "Partinin uzun ismi değişmeyecek, sadece kısa adı olan HEDEP değiştirilecek" dedi.Abone ol
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündemdeki konular ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın partinin kısaltması olan “HEDEP” dair itirazına dair Meclis’te basın toplantısı düzenledi.
Doğan, partinin uzun isminin değiştirilmeyeceğini belirterek, "Sadece kısa adımız olan HEDEP değiştirilecek" dedi.