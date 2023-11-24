Antalya’da bir depoya baskın yaptı, 480 kilo tütün ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin bir depoya gerçekleştirdiği kaçak tütün operasyonunda 480 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Alanya ilçesinde C.A.C. isimli şahsın ikametgah ettiği adreste tütün doldurma makinesiyle kaçak tütünleri boş makaronlara doldurarak iş yerinde satış yaptığı bilgisi alınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde ve iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalar sonucunda; 2 elektrikli otomatik sigara doldurma makinesi, 3 manuel sigara doldurma makinesi, 3 bin 1 adet sökülmüş bandrol, 292 bin 600 boş makaron, 57 bin 780 doldurulmuş makaron, 995 sigara sarma kağıdı, 480 kilogram kıyılmış tütün, 163 elektronik sigara likiti ve 617 elektronik sigara kiti ele geçirildi.