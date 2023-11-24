Mardin'de hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, dün gece ilçeye bağlı Ortaköy yolu üzerinde 72 AAH 413 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.