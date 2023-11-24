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Denizli'de tarihi eser ve uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Denizli'de tarihi eser ve uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yanı sıra tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adresinde çok sayıda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheli tutuklandı.

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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile aynı zamanda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı istihbaratı alan Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsı takibe aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde operasyon düzenlenen şahıs kıskıvrak yakalandı. Narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramalarda samanların arasına ve evin farklı noktalarına saklanmış halde çuval içerisinde bin 670 gr kubar esrar, 160 adet sikke, 4 adet tarihi eser, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet havalı tüfek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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