Alfa Romeo dünyada ve Türkiye’de büyümesini sürdürüyor

Alfa Romeo, 2023'ün ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artış gösterdi. Aynı dönemde, satış adetleri Avrupa'da yüzde 66, Orta Doğu ve Afrika’da yüzde 128, Hindistan-Asya Pasifik bölgesinde yüzde 5 yükseldi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'ün ilk yarısını olumlu sonuçlarla tamamlayan Alfa Romeo, sıkı bir disiplinle uyguladığı stratejik ürün planı ve kalite odağı sayesinde büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.

Markanın stratejisi, Avrupa pazarına odağını koruyarak, küresel varlığını daha da güçlendirmeye dayanıyor. Bu strateji, Alfa Romeo'nun hem Avrupa'da hem de dünya genelindeki pazar payını ve etkisini artırma hedefine hizmet ediyor.

Alfa Romeo, Avrupa’daki atılımının yanı sıra, kısa süre önce Suudi Arabistan, Martinik adası, Singapur ve Hong Kong pazarlarına resmi olarak girdi ve Tonale'nin Dubai, Fas ve Japonya'daki lansmanıyla bu bölgelerdeki varlığını güçlendirdi. 2023'ün getirdiği zorluklara ve markanın kendine belirlediği zorlu hedeflere rağmen, Alfa Romeo'nun gösterdiği üstün iş başarısı, benimsediği stratejinin ne kadar sağlam ve etkili olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

2023'ün ilk 9 ayında markanın satışları bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 39 artarken, üçüncü çeyrekteki artış oranı yüzde 10 oldu. Avrupa'da ise bu büyüme daha da belirginleşerek, yılın başından itibaren yüzde 66 ve üçüncü çeyrekte yüzde 15 olarak kaydedildi.

Bölgenin göze çarpan performansları yüksek büyüme rakamlarıyla İtalya, Almanya, Belçika ve Fransa’da gerçekleşti. Orta Doğu ve Afrika bölgeleri, yıllık bazda yüzde 128'lik dikkati çekici bir artışla rekor büyüme sergiledi ve üçüncü çeyrekte yüzde 66'lık bir artışa imza attı.

Hindistan-Asya Pasifik bölgesini stratejik bir merkez haline getiren ve Asya'da etkinliğini artıran Alfa Romeo, üçüncü çeyrekte yüzde 27 büyüme göstererek, ilk dokuz aydaki satışlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 yukarı taşıdı.

Alfa Romeo'nun Tonale modeli, ABD de satışa sunuldu. Alfa Romeo, JD Power'ın Initial Quality Study (IQS) raporunda premium kategoride liderliğe ve endüstri genelinde üçüncü sıraya yükseldi. Eylülde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışları yüzde 7 artış gösteren Alfa Romeo markası büyük potansiyel bulunan bu kıtadaki konumunu güçlendiriyor.

Türkiye büyüme hızında dünya genelindeki liderliğini sürdürüyor

Verilen bilgiye göre, Alfa Romeo markasının kaydettiği başarılı iş sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Türkiye pazarı, büyüme hızında dünya genelindeki liderliğini üçüncü çeyrekte de sürdürdü. Satışlar, ilk dokuz ayda 2022'ye göre altı katlık bir artış sergilerken, yükseliş eğilimi üçüncü çeyrekte yüzde 160’lık artışla devam etti.

Markanın "rekor" büyümesinde, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ülkemizde satışa sunulan kompakt SUV Tonale'nin önemli etkisi oldu. Alfa Romeo markasının elektrifikasyon çağına dönüşümünü simgeleyen Tonale, sportif kimliği, bağlanırlık çözümleri, teknoloji seviyesiyle öne çıktı ve lansmanından itibaren büyük ilgi görerek C-SUV segmentinde en çok satan modeller arasındaki yerini aldı.

Bu yıl mart ayında Türkiye'de satışa sunulan lüks sportif sedan pazarında sınıfının en iyi performans değerlerini sunan yeni Giulia ve markanın sportif SUV'u Stelvio'nun satışları ise geçtiğimiz yıla oranla üç katına yükseldi.