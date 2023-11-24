BIST 7.880
DOLAR 28,88
EURO 31,54
ALTIN 1.850,85
HABER /  DÜNYA

İran Dışişleri Bakanı, Katar'da Hamas lideri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı, Katar'da Hamas lideri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de çatışmalara insani ara verecek uzlaşma ile Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Abone ol

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hamas lideri Heniyye ile dün gece bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki durum ve Filistin'deki gelişmelerin yanı sıra çatışmalara insani ara verecek uzlaşma ve Filistin halkına insani, siyasi ve hukuki alanlarda bölgesel ve uluslararası desteği güçlendirmenin yolları ele alındı.

Abdullahiyan, Katar'dan önce gittiği Lübnan'da Filistin İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile de bir araya gelmişti.

İranlı Bakan, dün gittiği Katar'da Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da görüşmüş ve ülkesinin İsrail ile Hamas arasında sağlanan ve çatışmalara insani ara verecek uzlaşmayı olumlu karşıladıklarını söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Züccaciye sektörü ABD, Japonya ve Kanada'ya yöneldi
Züccaciye sektörü ABD, Japonya ve Kanada'ya yöneldi
AK Parti'nin İBB adayı Ali Yerlikaya'mı olacak? 1 Aralık'a kadar istifa etmesi gerekiyor
AK Parti'nin İBB adayı Ali Yerlikaya'mı olacak? 1 Aralık'a kadar istifa etmesi gerekiyor
Altında jet hızıyla yükseliş sürüyor! Yeni zirveler yakın, gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altında jet hızıyla yükseliş sürüyor! Yeni zirveler yakın, gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Elazığ’da silah ticareti operasyonu yapıldı, ruhsatsız silah ele geçirildi
Elazığ’da silah ticareti operasyonu yapıldı, ruhsatsız silah ele geçirildi
Alman lider Olaf Scholz sosyal medyanın diline düştü!
Alman lider Olaf Scholz sosyal medyanın diline düştü!
"Efsane Kasım" indirimi için AVM önünde metrelerce kuyruk oluşturdular
"Efsane Kasım" indirimi için AVM önünde metrelerce kuyruk oluşturdular
Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından çay tepsisi çıktı
Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından çay tepsisi çıktı
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
Edirne'de buğday ve arpa ekim sezonu sona erdi
Edirne'de buğday ve arpa ekim sezonu sona erdi
Havalimanında dolar operasyonu! Vücutlarına sarmışlar! Lübnanlı 2 yolcu yakalandı
Havalimanında dolar operasyonu! Vücutlarına sarmışlar! Lübnanlı 2 yolcu yakalandı
Yargıtay'dan "nafakada yıllık enflasyon artışı" kararına bozma
Yargıtay'dan "nafakada yıllık enflasyon artışı" kararına bozma
İzmir o ilçesinde her köşe başı çöp yığını!
İzmir o ilçesinde her köşe başı çöp yığını!