İran Dışişleri Bakanı, Katar'da Hamas lideri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de çatışmalara insani ara verecek uzlaşma ile Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi.

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İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hamas lideri Heniyye ile dün gece bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki durum ve Filistin'deki gelişmelerin yanı sıra çatışmalara insani ara verecek uzlaşma ve Filistin halkına insani, siyasi ve hukuki alanlarda bölgesel ve uluslararası desteği güçlendirmenin yolları ele alındı.

Abdullahiyan, Katar'dan önce gittiği Lübnan'da Filistin İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile de bir araya gelmişti.

İranlı Bakan, dün gittiği Katar'da Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da görüşmüş ve ülkesinin İsrail ile Hamas arasında sağlanan ve çatışmalara insani ara verecek uzlaşmayı olumlu karşıladıklarını söylemişti.