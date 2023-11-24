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Elazığ’da silah ticareti operasyonu yapıldı, ruhsatsız silah ele geçirildi

Elazığ’da silah ticareti operasyonu yapıldı, ruhsatsız silah ele geçirildi

Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, silah ticareti ve kaçak atölye olarak kullanılan iş yeri bilgisine istinaden çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda A.B. (44) ve O.Ç. (30) isimli şahıslara ait 2 farklı iş yerinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet farklı silah fişeği (Bixi, G3, M16 ve tabanca ) 10 adet tabanca yapımında kullanılan tertibat, 8 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca namlusu açmaya yarayan matkap, 1 adet taşlama makinesi, 7 adet yiv-set yapımında kullanılan elmas uç, 6 adet taşlama ucu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı kaydedildi.

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