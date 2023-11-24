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Yargıtay'dan "nafakada yıllık enflasyon artışı" kararına bozma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yargıtay'dan "nafakada yıllık enflasyon artışı" kararına bozma

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, nafaka artırımı için açılan davada, davacı talep etmediği halde mahkemece "yıllık enflasyon oranında artış" kararını hukuka aykırı bularak bozdu.

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Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2013'te boşandığı eşinden 788 lira yoksulluk, çocukları için de 450'şer lira iştirak nafakası alan kadın, enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirttiği nafakanın arttırılması için 2020'de dava açtı.

Davalı eski eş, davacı ile boşanmalarının ardından başka evlilik yaptığını ve geçindirmek zorunda olduğu bir ev olduğunu belirterek, davanın reddini, bu mümkün görülmezse nafakada yıllık enflasyon oranında artış yapılmasını talep etti.

Yargılamayı yapan Denizli 2. Aile Mahkemesi, yoksulluk nafakasının 880, iştirak nafakasının ise 700'er liraya yükseltilmesine ve rakamlarda her yıl enflasyon oranında artış yapılmasına karar verdi.

Kararın istinaf mahkemesinde kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kanun yararına temyiz isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere kararı kanun yararına bozdu.

 Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, davacı kadının "yoksulluk ve iştirak nafakasının arttırılması" adına dava açtığı, "nafakalarda yıllık enflasyon oranında artış" talebinde bulunmadığı ifade edildi.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında hakimin, tarafların talep ve sonuçlarıyla bağlı olduğuna işaret edilen kararda, talep dışında bir şeye karar verilemeyeceği kaydedildi.

Dairenin kararında, "Mahkemece davacı kadın tarafından yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, talebi aşacak şekilde yoksulluk ve iştirak nafakalarına ileriki yıllarda yıllık artış uygulanmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir." denildi.

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