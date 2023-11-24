İstanbul'da lapa lapa kar yağacak, saati bile belli! 'Bomba siklon' etkisine dikkat

Son günlerde soğuk hava yurt genelinde iyiden iyiye bastırdı. Hafta sonu ise havanın daha da soğuyup yağmur, kar ve fırtınanın eşlik etmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul için uyarılar ardı sıra gelirken 'bomba siklon' olarak adlandırılan hava olayına da dikkat çekildi.