İstanbul'da lapa lapa kar yağacak, saati bile belli! 'Bomba siklon' etkisine dikkat
Geçtiğimiz hafta sonu neredeyse tüm Türkiye'de etkisini gösteren sağanak ve fırtına bu hafta sonu geri dönüyor. Üstelik İstanbul'da lapa lapa kar yağması bekleniyor. Bulgaristan'daki yoğun kar yağışının Türkiye'ye geleceği değerlendirilirken hem mega kent hem de Trakya bölgesi için önemli uyarı geldi. Bir başka uyarı ise cuma günü beklenen 'bomba siklon' hakkında: Sıcaklıklardaki ani düşüşe dikkat! Peki İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
Son günlerde soğuk hava yurt genelinde iyiden iyiye bastırdı. Hafta sonu ise havanın daha da soğuyup yağmur, kar ve fırtınanın eşlik etmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul için uyarılar ardı sıra gelirken 'bomba siklon' olarak adlandırılan hava olayına da dikkat çekildi.
Cumartesi gününe aman dikkat!
Hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı olacağını, bu yağışın Türkiye'ye geleceğini belirten NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan şunları aktardı:
"Önce şiddetli yağmur ardından rüzgar ve kar. İstanbul'da cumartesi gece saatlerinden itibaren karayel güçlenerek fırtınaya dönüşecek. Fırtınanın hızı 100 kilometreye çıkabilir. Cumartesi gecesi çok şiddetli yağışla beraber İstanbul ve Trakya bölgesinde sel tehlikesi bulunuyor.
Lapa lapa kar yağacak
Pazar sabah saatlerinden itibaren bu yağmurun ardından karayele dönen rüzgarla kar yağış başlayacak. Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir."