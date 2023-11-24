Öğretmenler gününde yaşanan olaya bakın! Veliler saldırdı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde öğrenci velileri tarafından darbedilen 3 öğretmen yaralandı.

Abone ol

İlçe kırsalındaki Konuklu İlkokulu’na gelen bir öğrencinin yakınları ile öğretmenler arasında çıkan tartışma sonrası 3 öğretmen darbedildi. Okul idaresinin haber etmesi üzerine jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Darbedilen 3 öğretmenin hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, "Öğretmen arkadaşlarımıza yapılmış olan saldırıyı bütün nefretimle kınıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için öğretmenlerimizin yanında olacağımızı, onlara destek olacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.