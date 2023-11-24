Genç sporcu 'Bana acı veriyor' dedikten günler sonra intihar etti

Kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan 21 yaşındaki İsveçli altet Emilia Brangefalt, yaşadığı strese daha fazla dayanamayıp yaşamına son verdi.

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Kısa süre önce kendisine kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan 21 yaşındaki İsveçli koşucu Emilia Brangefalt, yaşamına son verdi. Yetenekli uzun mesafe koşucusu, 2022 Trail World Championships 40km yarışında Chiang Mai'de bronz madalya kazandı ve bu yıl Innsbruck'ta düzenlenen dünya şampiyonasında beşinci oldu, ancak son zamanlarda çok yüksek bir kalp atış hızı teşhisi konmasından sonra spora ara vermek zorunda kaldı.

"Bana acı veriyor"

4 Kasım'da Instagram hesabından bu konuyla ilgili paylaşımda bulunan Brangefalt, “Sadece yürümek bana çok acı veriyor. Hastaneye gittim ve 20’den fazla kan testi/ekg/ bisiklet testi yaptım. Hepsi normal çıkmasına rağmen yaşadığım stresten bir türlü kurtulamıyorum” yazmıştı.