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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali dedeye verdiği sözü tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali dedeye verdiği sözü tuttu

ARTVİN'de 1 yıl önce Yusufeli Barajı için düzenlenen su tutma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yeni Yusufeli ilçe merkezi için doğal gaz isteyen 91 yaşındaki Binali Polat’ın isteği gerçekleşti. Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Doğal gazı gönderdin Paşam. Biz de koca Yusufeli’nde ısınıyoruz. Bu hayır sana da yeter bana da” diyerek hem teşekkür hem de dua etti.

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Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye’nin birinci, dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 22 Kasım 2022’de su tutmaya başladı. Bir yıl önce yeni Yusufeli ilçe merkezinde düzenlenen törende aynı zamanda evleri baraj suları altında kalan hak sahiplerine evleri teslim edildi.

Hak sahibi olan 91 yaşındaki Binali Polat, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan evinin anahtarını aldığı sırada doğal gaz isteğinde bulunurken, yeni ilçeye doğalgaz isteyen Binali Polat'ın isteğini geri çevirmeyen Erdoğan törende dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e talimat vererek “Talimatı verdim. Enerji bakanımız dedi ki biraz yolu uzak. Uzak muzak yok, biz aşığız. Ferhatız dağları deleriz ve ulaşırız” diyerek bir an önce doğalgazın ilçeye verilmesini istemişti. Aradan geçen tam bir yıl sonra Yusufeli ilçesine doğal gaz bağlanırken, ilçe sakinleri soğuk havaları doğalgazla karşıladı.

"Ölmeden doğal gaz kullanmak nasip oldu"

1 yıl önce düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ilçe merkezi için doğal gaz talebinde bulunan Binali dede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek “Doğal gazı gönderdin Paşam. Biz de koca Yusufeli'nde ısınıyoruz. Bu hayır sana da yeter bana da. Ölmeden doğal gazı kullanmak da nasip oldu” diyerek kendisine hem dua hem teşekkür etti.

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