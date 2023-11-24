Öğretmenler geleceklerinden umutsuz her 4 eğitimciden biri geçinebilmek için ek iş yapıyor

Eğitim İş Sendikası’nın yaptığı anket, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde eğitimcilerin ekonomik, mesleki ve sosyal durumlarını gözler önüne serdi. Ankete göre, her dört eğitimciden biri geçinebilmek için ek iş yapıyor, yüzde 65.7’si borçlu; yüzde 72.4’ü geçinemediği için yakınlarından maddi yardım alıyor; her iki kişiden biri dışarıda yemeğe gidemiyor, 10 öğretmenden 9’u tatil yapamıyor. Katılımcıların yüzde 83’ü ise düşük maaş nedeniyle saygınlıklarının azalmasından yakınıyor.

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Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Ankete yüzde 51’i kadın, yüzde 49’u erkek olmak üzere toplam 4 bin 516 kişi katıldı. Anketin sonuçlarına göre, öğretmenlerin yüzde 23.9’u geçinebilmek için ek iş yapıyor, yüzde 65.7’sinin esnafa borcu var, yüzde 56.2’si kredi kartlarının ancak asgari ödeme miktarını ödedikleri için maaş hesaplarında sürekli eksiye düşüyor, yüzde 72.4’ü geçinemedikleri için yakınlarından ya da arkadaşlarından maddi yardım alıyor.

Katılımcıların yüzde 54.2’si ailece dışarıda yemeğe bile gidemediğini, yüzde 90.5’i tatil yapamadığını, yüzde 63.3’ü elde ettiği maddi gelirle öğrencilerine örnek olabilecek şekilde giyinemediğini söylemiş.

Anketteki diğer tespitler şöyle:

Öğretmenlerin yüzde 83.3’üne göre maaşların çok düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlık giderek azalıyor.

Maaş mesleki ve kişisel gelişim için harcama yapmaya yetmiyor. Kültürel, sosyal etkinliklere katılmak imkânsız.

Öğretmenler, tatile çıkmadan, ailesini ve çocuklarını sinemaya, tiyatroya götürmeden, kitap alamadan yaşamak, geçinmek zorunda bırakıldıklarını belirtiyor.

Ankete katılanlardan yüzde 86.2’si maaşlarının yetersizliğinden dolayı haftada bir kez bile ailece dışarıda yemek yemeğe gidemediklerini belirtmiş.

Öğretmenler gelecek kaygısı içinde ve gelecekten ümitsiz.

Yüzde 90.3’üne göre, okullardaki eğitimin niteliği gün geçtikçe azalıyor.

Yüzde 50.9’u yükselmede liyakat esasının yer almadığını söylemiş.

Yaklaşık yüzde 65’ine göre okul yöneticileri tarafından siyasi baskı yapılıyor.

Yüzde 60’ı görevden alınma korkusu içinde yaşıyor.

Yüzde 90’dan fazlası çalıştıkları yerde şiddet olaylarının artması nedeniyle kendilerini güvende hissetmiyor.

Katılımcıların yüzde 50.3’ü gelirlerinin yetersizliğinden dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını söylemiş.

Anketi cevaplayan 4 bin 508 kişinin yüzde 90.5’i yılda bir kez bile otel tatili yapamadıklarını belirtmişlerdir.