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PFDK'den Ali Koç ve Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti cezası

PFDK'den Ali Koç ve Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 90, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Fenerbahçe'ye 17 Kasım tarihinde kulüp sitesinde yer alan paylaşımda sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 600 bin lira, aynı paylaşım sebebiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Ali Koç'un 9 Kasım tarihinde Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle de 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Dursun Özbek de ceza aldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a da sportmenliğe aykırı hareketten 600 bin lira, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ise 45 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 350 bin lira para cezası verdiğini duyurdu.

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