Özgür Özel: Meral Ablam ile zorlukları aşacağımıza inanıyorum

Yerel seçimlerde diğer partilerle iş birliği içinde olacaklarını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de ben üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç" dedi.

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Mayıs seçimlerinden sonra ağır mağlubiyet nedeniyle parçalanan muhalefette dağınık görüntü devam ediyor. Seçimler sonrası büyük hezimete uğrayan muhalefette başlayan değişim tartışmaları sona erdi.

CHP'nin yeni genel başkanı, 13 yıl sonra değişerek Özgür Özel seçimi önde bitirdi. Özgür Özel'in yerel seçimler öncesi kimlerle ittifak kuracağı merak edilirken, yaptığı açıklamalarla soru işaretlerini gideriyor..

İlk olarak HEDEP ile ittifak sinyali veren Özel, şimdi de İyi Parti ile yeniden bir araya gelinebileceğini belirtti.

İttifak soruldu

Sözcü TV'de katıldığı programda gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan Özel, yerel seçimlerde ittifak değil, iş birliği yapacaklarını belirtti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yeniden görüşeceğini belirten Özel, "Meral Ablam ile pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum" dedi.

"Meral Ablam ile pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum"

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız. Çünkü ittifak kelimesi çok yoruldu. El birliği ile o kelimeyi bayağı yıprattık. İttifak kelimesi artık çok olumlu çağrışım yapmıyor seçmenin kulağında. Ben ‘iş birliği' kelimesini kullanmayı tercih ediyorum.

Seçim bölgelerine özel iş birlikleri yapılabilir. Bu iş birliğinde mümkünse iki parti ama özel bir gereklilik varsa belki bazen üçe çıkabilir ama genelde iki partinin iş birliğinin, güç birliğinin doğru olacağını düşünüyorum.

İş yerel seçim olduğunda bir sorumluluğumuz var hep beraber. O sorumluluk da şu: Ben kazanmazsam, sen kazanmazsan, biz kazanmazsak o kazanacak. O kim? Recep Tayyip Erdoğan. Bu seçmen, bizim ona kaybetmemize tahammül edemez. O zaman ne yapacağız? Yerel seçimlerde iş birlikleri yapmalıyız. Kaybettirecek formüller üzerinde durmak bize yakışmaz.

Ben Meral Hanım’la, Sayın Genel Başkan’ımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de ben üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç. Mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız. Olmazsa dünyanın sonu değil.

İyi Parti'nin ittifak şartı CHP'de değişimdi

Öte yandan mayıs seçimlerinin ardından İyi Parti'den yapılan açıklamalarda CHP ile yeni bir ittifak yapılmayacağı belirtilmişti.

CHP ile yeniden ittifakın tek şartı lider değişimiydi..

Kemal Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'in genel başkan olması, yerel seçimlerde iki partinin yeniden ittifak yapmasının önünü açmış oldu..