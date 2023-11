Ebu Ubeyde: "335 siyonist tankını imha ettik"

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ebu Ubeyde’nin açıklamalarından satır başları:

- Ey adaletsizlik karşısında kararlı olan büyük halkımızın evlatları, ey gururun sembolü, haysiyet ve kahramanlığın sembolü, ey sadık mücahitlerimiz, ey ulusumuzun ve onun kitlelerinin savaşçıları, özgür insanları yiyip bitiren. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

- Mescid-i Aksa Tufanı'nın 48'inci gününde mücahitlerimiz, acımasız Siyonist saldırganlığa karşı tüm mücadelesini sürdürüyor.

- Saldırının başlangıcından bu yana 335 Siyonist aracın hedef alındığını belgelediğimiz gibi, mücahitlerimiz bulundukları her yerde acımasız saldırılarla yüzleşmeye devam ediyor.

48 saatte 33 aracı imha ettik

- Anti-zırh silahları ve çeşitli bombalarla düşman zırhlılarını vurduk. 48 saatte 33 aracı imha ettik. Araçları tamamen veya kısmen imha ettik ve bunlar arasında personel taşıyıcılar, tanklar ve buldozerler var.

İşgalci askerlere ve gruplara yönelik onlarca operasyon gerçekleştirdik. Füze salvolarını farklı mesafelere yönlendirmeye devam ettik. 3 gün boyunca mücahitlerimiz ölümlere neden olan birçok özel operasyon gerçekleştirdi.

Dün önceki gün Al-Tawam bölgesinde zırhlı asker taşıyıcının bir grup askeri indirdiği ve mücahitlerimizin saldırarak en az 5 askeri öldürdüğü bir pusu gerçekleştirdik. Kurtarma kuvvetlerini amansız bir pusuya düşürdük ve mücahidler güvenli bir şekilde geri çekildi.

1 mücahidimiz, Rantissi'nin doğusunda asker gemisinden inen 8 İsrail askerini 10 metre mesafeden kurşun yağmuruna tuttu. Nereden geldiğini anlamayan işgalciler, saldırıya müdahale edemeden öldürüldü ve yaralandı. Mücahidimiz sağ salim üssüne geri döndü.

- Anti-personel roketiyle düşmanı hedef aldık, mücahitlerimiz sağ salim geri çekildi, ardından da onları kurtarmaya gelen birliğe saldırarak kayıplara neden olduk. Dün Mücahidlerimiz bir tünel ağzını havaya uçurmaya çalışan bir siyonist kuvvet tespit etti. Siyonist birliğe Mücahidlerimiz önleyici bir saldırı gerçekleştirdi, tünel ağzında kurulan bubi tuzağı, işgalcilerin yaralanmasına ve ölümlerine neden oldu. Keskin nişancı operasyonu gerçekleştirdik ve 1 askeri öldürdük.

- Beyt Hanun'daki düşman grubunu anti-personel patlayıcıyla vurduk. 1 mücahidimiz Şeyh Rıdvan mahallesindeki Al-Rantisi Hastanesi'nin doğusunda 8 işgalci askere saldırarak onları öldürüp yaraladı. Mücahidimiz sağ salim geri döndü.

- Mücahitlerimizin sahadaki kahramanlıkları dünyadaki her özgür insanın gururudur. Düşmanın planı her şeyi yok etmek, her şeyi öldürmek üzerinedir.

Mücahidlerimiz görevlerinde tecrübeliler ve bazıları 30 günden fazla süredir görevlerinde ve hala bekliyorlar. Mücahidlerimiz hâlâ düşman kuvvetlerine saldırıyor ve onları enkaz altından, ordunun belirlediği mevzilerden çıkarıyor.

Düşmanın kara operasyonlarına devam etmeye karar vermesi durumunda insan kayıplarının henüz başlamadığını düşünüyoruz. Düşman hâlâ askeri kayıplarını gizliyor ve halkını kandırıyor.

Düşman yönetimi halkımıza karşı soykırım yapıyor. Düşmanın güvendiği tek şey yok etme, işkence ve toplu cezalandırmadır, herhangi bir gerçek, somut askeri hedefleri yok. Saldırı ne kadar sürerse sürsün yüzleşmeye devam etmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz.

- Düşman ve arkasındakiler vakit kaybetmeden halkımızın haklarını tanımalı ve işgale son vermelidir. Düşmanın ateşkeste kabul ettiği şey, kara manevralarından önce dile getirdiğimiz şeydir. Mücahitlerimizin sahada gördüğü tüm göstergeler düşman askerlerinin savaşa hazır olmadığını gösteriyor.

- İşgal ordusu çok sayıda kayıp verdi, öldürüldü ve yaralandı.

- Birçok cepheden doğrudan saha eylemiyle halkımızı desteklemeye gelen kardeşlerimizin güçlerini selamlıyoruz. Milletimizin çığlıklarından etkilenen Yemen'deki kardeşlerimizi selamlıyoruz. Lübnan'da düşman kalelerini yıkan kardeşlerimizi selamlıyoruz. Özgür Irak'taki ve her yerdeki kardeşlerimizi selamlıyoruz.

- İşgal altındaki Batı Şeria ve Filistin genelindeki direniş cephelerine, çatışmanın tırmandırılması çağrısında bulunuyoruz.

- İşgalin kabusu olduğunuz için sizin hareketinizden korkan, özellikle Ürdün'deki kardeşlerimizi her türlü halk eylemini ve direniş eylemini tırmandırmaya çağırıyoruz.

Bu acıyı halkımızla paylaşıyoruz

- Sonuç olarak Gazze'deki halkımıza, dünyadaki her özgür insan için örnek teşkil eden azim ve kararlılıklarından dolayı büyük bir selam veriyorum.

- Bu acıyı halkımızla paylaşıyoruz, yanınızdayız, yanınızdayız ve yanınızdayız

- Her kitapta lanetlenen ve tüm halkların dışladığı bu düşmanın karşısında duruyoruz.

- Ama Allah'ın zaferi yakındır ve bu bir cihad meselesidir, zafer veya şehitlik meselesidir, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.