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Yönetmen Zeki Demirkubuz, Yeni Şafak yazarının boykot çağrısına küfürle cevap verdi

Yönetmen Zeki Demirkubuz, Yeni Şafak yazarının boykot çağrısına küfürle cevap verdi

Yönetmen Zeki Demirkubuz, Gazze için sessiz kaldığını savunan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’a küfürle karşılık verdi:

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İsmail Kılıçarslan, dün TVNET canlı yayınında herkesi Gazze için ‘yarım cümle kurmamak’la suçladığı Demirkubuz’un yeni filmini izlememeye, dahası korsanını izlemeye çağırdı.

Kılıçarslan şunları dedi: “Gazze hakkında yarım cümle kurmayan, dünyadaki her şeye duyarlı, ama Gazze’deki bebeklerin ölümüne dair kendi etkileyebileceği kitleye yarım cümle mesaj ulaştırmayan Zeki Demirkubuz’la ilgili yapmamız gereken şey şudur: 15 Aralık’ta vizyona girecekmiş yeni filmi, o filme gitmeyerek boykot etmemiz gerekir. Çünkü bu adam aydın rolü, entelektüel rolü, her şeye duyarlı adam rolü yaparak bizim hayallerimizle oynuyor. Söz konusu Gazze olduğunda dili birdenbire bir yere kaçıyor. Kayboluyor ortadan.“

Kılıçarslan ‘korsan çağrı’ da yaptı: “‘Ben Zeki Demirkubuz filmi izlemeden duramam’ diyen genç entelektüel arkadaşım, bekle korsanı çıksın, Zeki Demirkubuz’a para kaptırma. Korsa izle, link atayım sana, korsanı çıktığında. Yeter ki bu adama para kaptırma. Genç arkadaşım, Zeki Demirkubuz filmi izlemezsen sinemada ölmezsin. Bekle nasıl olsa korsana düşer. Korsanını izlersin.”

Sunucunun, “Bayağı bir korsan övdün” demesi üzerine Kılıçarslan, “Överim abi. Zeki Demirkubuz özelinde…” dedi.

Demirkubuz, Kılıçarslan’a doğrudan küfürle yanıt verdi.

Twitter’dan paylaşım yapan Demirkubuz şunları söyledi: “Gazze halkına yapılan zulüm konusunda hissettiklerimi sorgulamaya kalkanı s*kerim. Filmini, gişesini, korsanını, boykotunu, tehditini ayrıca s*kerim.”

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