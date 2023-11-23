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İsrail istihbaratı adına Türkiye'de 'casusluk' yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail istihbaratı adına Türkiye'de 'casusluk' yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

Türkiye'de yaşayan Filistinli yazılımcı Omar A. ile iş yapma bahanesiyle iletişime geçerek İsrail istihbaratı adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler Nikola Radonjıc ve Foad Osama Foad Hıjazı tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Raed Gazzal'ın İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı bir şirket adına çalıştığı, Filistinli yazılımcı Omar A'nın ise Gazzal'dan iş teklifi aldığı tespit edildi.

İsrail istihbaratı adına çalıştığı belirlenen şüpheli Nikola Radonjıc'in de iletişime geçtiği Omar A. ile iş teklifiyle ilgili görüşmek için İstanbul'a geldiği, hazırladığı proje karşılığında deneme amacıyla Filistinli yazılımcının hesabına para transfer ettiği belirlendi. İsrail İstihbarat Servisinin zaman zaman bu yöntemle kişilerle görüşme gerçekleştirdiği, bu olayda da bahse konu şirket üzerinden bilgi toplandığı anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Radonjıc'in İsrail İstihbarat Servisiyle bağlantılı olduğu yönündeki tespitler üzerine "askeri ve siyasal casusluk" suçlamasıyla 7 Ekim'de İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı, ardından tutuklandığı öğrenildi.

Yine İsrail istihbaratı adına Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edilen Foad Osama Foad Hıjazı'nin de aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

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