Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! O da tutuklandı

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 14 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, ailenin muhasebecisi Ahmet Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak da tutuklandı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Polat ailesinin muhasebecisi Ahmet Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne getirilen Harun Abak, savcılık ifadesinden sonra mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Abak'ın tutuklanmasına karar verdi.

Abak ile soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 15'e yükseldi.