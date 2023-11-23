Mardin'de evde silahla vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan Gülcan Yeşilmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle’de bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin girdiği dairede Gülcan Yeşilmen, tabanca ile karnından vurulmuş halde buldu.



İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınan Yeşilmen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yeşilmen’in cenazesi otopsi işlemelerinin ardından Ortaçarşı Mahallesi’ndeki Kıble Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Yeşilmen'in sevgilisi gözaltına alındı.