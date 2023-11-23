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Milli taekwondocular, Avrupa poomsae ve Balkan şampiyonalarında yarışacak!

Milli taekwondocular, Avrupa poomsae ve Balkan şampiyonalarında yarışacak!

Türk sporcuların da katılacağı Avrupa Poomsae Taekwondo Şampiyonası ve Balkan Taekwondo Şampiyonası, yarın başlayacak.

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Türkiye Taekwondo Federasyonunun açıklamasına göre, 24-26 Kasım tarihlerinde Avusturya’nın Innsbruck kentinin ev sahipliği yapacağı Avrupa Poomsae Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi, 6’şar kadın ve erkekten oluşan 12 sporcu, 18 kategoride temsil edecek.

Avrupa Poomsae Taekwondo Şampiyonası'nda başarı kovalayacak sporcular şunlar:

Kadınlar: Ceren Behiye Okur (poomsae yıldızlar bireysel), Dilan Yaprak Alan (poomsae gençler bireysel), Şeyda Nur Yavuz (poomsae 18-30 yaş bireysel), Bengü Alkan Çal (poamsae 30 yaş üstü bireysel), Ecrin Yanıt (serbest stil 12-17 yaş bireysel), Gülsena Karakuyulu Ertunç (serbest stil 18 yaş üstü bireysel)

Erkekler: Muhammed Sarıtaş (poomsae yıldızlar bireysel), Mustafa Aydın (poomsae gençler bireysel), Muhammed Emir Yılmaz (poomsae 18-30 yaş bireysel), Ali Kemal Ustabaş (poamsae 30 yaş üstü bireysel), Muhammed Çağrı Gülen (serbest stil 12-17 yaş bireysel), Aykut Taşgın (serbest stil 18 yaş üstü bireysel)

Poomsae yıldız çiftler: Ceren Behiye Okur ile Muhammed Sarıtaş

Poomsae genç çiftler: Dilan Yaprak Alan ile Mustafa Aydın

Poomsae 30 yaş altı çiftler: Şeyda Nur Yavuz ile Muhammed Emir Yılmaz

Poomsae 30 yaş üstü çiftler: Bengü Alkan Çal ile Ali Kemal Ustabaş

Serbest stil 17 yaş altı çiftler: Ecrin Yanıt ile Muhammed Çağrı Gülen

Serbest stil 18 yaş üstü çiftler: Gülsena Karakuyulu Ertunç ile Aykut Taşgın

Balkan Taekwondo Şampiyonası'nda 20 sporcu yer alacak

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki Balkan Taekwondo Şampiyonası ise 24-25 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Gençler kategorisinde 20 sporcu, Türkiye Milli Takımı adına yarışacak. Açık statüdeki şampiyonada diğer Türk sporcular da milli takım statüsü dışında mücadele edebilecek.

Şampiyonada Türkiye adına şu sporcular başarı arayacak:

Kadınlar: Zeynep Çiçek (42 kilo), Rüveyda Nur Evin (44 kilo), Zehra Gürbüz (46 kilo), Aleyna Zülfi Durmuş (48 kilo), Fatmanur Öner (52 kilo), Şeyma Köseoğlu (55 kilo), Serra Yağmur Can (59 kilo), Rojin Damla Alıcı (63 kilo), Dilara Şirin (68 kilo), Hatice Sıla Bal (+68 kilo)

Erkekler: Onur Kaan Sarıbudak (45 kilo), Yusuf Ercan (48 kilo), Bekir Osmanoğlu (51 kilo), Selahaddin Eyyüp Çiçek (55 kilo), Ali Tahir Aksoy (59 kilo), Arda Diker (63 kilo), Yiğit Özcan (68 kilo), İsmail Pelit (73 kilo), Bahattin Batuhan Baş (78 kilo), Ege Şaşmaztin (+78 kilo)

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