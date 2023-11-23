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İHH'dan Somali'deki sel mağdurlarına insani yardım!

İHH'dan Somali'deki sel mağdurlarına insani yardım!

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerden etkilenen Somali'ye insani yardım malzemesi desteğinde bulundu.

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İHH Somali Temsilcisi Hasan Demir, yaptığı açıklamada, kriz zamanlarında Somali halkına yardım etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Demir, Somali'de yaşanan afet nedeniyle ihtiyaç sahibi kişilere gıda paketi, cibinlik ve çadır desteğinde bulunduklarını belirterek, Türkiye'den gelen insani yardım malzemelerinin başkent Mogadişu'da Somali Afet Yönetim Ajansına (SODMA) teslim edildiğini söyledi.

SODMA Başkanı Mohamud Moallin Abdulle ise ülkesinde yağış ve sellerden dolayı zorlu bir süreç yaşandığına dikkati çekerek, yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Somali'de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiği açıklanmıştı.

Ülkede 1,5 milyon kişinin etkilendiği afet nedeniyle 700 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Sellerden çiftlik hayvanları da olumsuz etkilendi ve çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.

Seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde "acil durum" ilan edilmişti.

Son yılların en şiddetli kuraklığını yaşayan Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

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