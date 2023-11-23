DAP’tan İstanbul'un Kalbi Yeni Levent’te Yılın Fırsatı

DAP Gayrimenkul Geliştirme vizyonu ve Emlak Konut güvencesi ile hayata geçen Yeni Levent, yeni etabında konut yatırımı düşünenler için çok özel bir kapı aralıyor. Yeni Levent projesinden ev sahibi olmak isteyenler; yüzde 1,99 faizle 60 ay vadeli banka kredisi ya da 36 ay vadeli DAP’ın finansman paketinden yararlanıyor.

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DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin şehrin dışında görmeye alışık olduğumuz country hayat tarzını ‘Sağlıklı Ev’ konseptiyle birleştirdiği Yeni Levent projesi, hem doğadan hem de İstanbul’un köklü semtlerinden biri olan Levent’in tarihinden ilham alıyor. Proje bu özelliğiyle de yeni dünyanın örnek yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

DAP Gayrimenkul Geliştirme; geliştirdiği ‘sağlıklı ev’ konseptinin ardından, kent-doğa ayrımını ortadan kaldıran Yeni Levent’teki yeni etabında; ev sahibi olmak isteyenlere tarihi bir fırsat sunuyor.

Konut kredi faizinin yüzde 4’lere yaklaştığı bir ortamda yüzde 1,99 faizle 60 ay vadeli banka kredisi imkanı sunulan Yeni Levent projesinden ev sahibi olmak isteyenler, ayrıca 36 ay vadeli firma bünyesindeki vade imkanından da yararlanabiliyor.

FAİZİ AŞAĞIYA ÇEKTİK

DAP Holding çatısı altında faaliyet gösteren DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, küresel piyasa koşullarına bağlı olarak yaşanan faiz artırımı sürecini hatırlattı.

“DAP Gayrimenkul Geliştirme olarak, kaçırılmayacak tarihi bir kampanyaya imza atıyoruz. Konut sahibi olmak isteyenler için faizi 60 ay vadede yüzde 1.99’a çekiyoruz” diyen Ziya Yılmaz şunları söyledi: “Şu anda piyasada yüzde 4’lere varan kredi faiz oranları var. Hayata geçirdiğimiz bu kampanyayla birlikte; faizlerin geldiği seviye neticesinde gayrimenkul yatırımını erteleyenler için önemli bir açılıma imza atıyoruz. Ayrıca kampanya dahilinde firma garantili olarak 36 ay vade imkanı da sunuyoruz.”

NİTELİKLİ KONUTA DAHA FAZLA TALEP VAR

Konut fiyatlarındaki artışın temel nedeninin emtia fiyatlarındaki yükseliş olduğuna dikkat çeken Ziya Yılmaz şunları söyledi: “Küresel etkiden kaynaklanan maliyet artışları nedeniyle gayrimenkul hali hazırda en güvenli yatırım aracı olmaya devam edecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de konut talebi güçlü olmayı sürdürecek. Bazı dönemlerde konut alıcısı dönemsel olarak bu talebi erteliyor. Fakat her erteleme sonrasında konut talebinde ciddi bir sıçrama oluyor. Türkiye’nin; nitelikli ve oturuma yönelik projelere ihtiyacı var. Bu nedenle konut fiyatlarının bırakın düşmesini beklemek, bu seviyelerde kalması bile mümkün değil. Çünkü nitelikli konuta olan talep devam ediyor.”

KENTİN VE DOĞANIN TAM ORTASINDA

Yeni Levent projesi, toplam 103 bin 500 metrekare arsa alanında, 53 bin 500 metrekarelik konut ve içinde okul da bulunan 50 bin metrekarelik koru alanıyla dikkat çekiyor. Geniş bahçe, teras ve balkonları, yüksek tavanlı salonları, sosyal donatı alanlarının yer aldığı proje, aynı zamanda, iş, yaşam, kültür-sanat ve eğitim kurumlarına olan yakınlığıyla da fark yaratıyor.

Proje kent ve doğa arasındaki duvarları kaldırıp, kent ve doğanın tüm imkanlarına zahmetsiz ve eşit uzaklıkta bir ulaşımı mümkün kılıyor…

EĞİTİM, İŞ, SAĞLIK VE ALIŞVERİŞ 10 DAKİKA MESAFEDE

Yeni Levent projesi, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin genel merkezlerine, İstinye Park, Kanyon, Akmerkez ve Zorlu AVM gibi alışveriş merkezlerine, İTÜ ve Boğaziçi gibi eğitim kurumlarının yanı sıra, Maslak Acıbadem hastanesine yaklaşık 10 dakika mesafede yer alıyor.

ALTERNAFİ BOL ULAŞIM İMKANI SUNUYOR

Yeni Levent projesi, karayoluyla İstanbul’u birleştiren iki köprüye yakınlığı ve hemen önünde yer alan metro durağı sayesinde, alternatifi bol bir ulaşım imkanı da sunuyor. Bölgenin en büyük yatay projesi olacak Yeni Levent; Büyükdere Caddesi ile Levent, Etiler, Şişli ve Boğaz hattının merkezinde konumlanıyor.