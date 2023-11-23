Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası, Ankara'da başladı!

Türkiye'nin önde gelen 12 satranç sporcusunu bir araya getiren turnuvanın galibi 27 Kasım’da belli olacak.

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Ankara'daki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde düzenlenen turnuvanın açılış töreninde konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile İş Bankası arasında 2005 yılında başlayan, zaman içinde daha da derin ve köklü hale gelen bir bağ bulunduğunu belirterek, "Gelecek yıl 100. yaşımızı kutlayacağız ve bunun neredeyse 5’te 1’inde satranç hep hayatımızda yer aldı. Daha fazla gencimizi, çocuğumuzu satrançla tanıştırmak, bu sporu sevdirmek, yeni sporcular yetiştirmek ana hedeflerimizden biri haline geldi." dedi.

Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Kupası’nın ise kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Sözen, şunları kaydetti:

"Satrancın etik değerleri ve sporcularına kattıkları ile Cumhuriyet'imizin değerlerinin çok örtüştüğüne inanıyoruz. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasi bağımsızlığın ancak iktisadi bağımsızlıkla sağlanabileceği vizyonundan yola çıkarak hayata geçirdiğimiz İktisadi Bağımsızlık Müzemizde bu turnuvanın gerçekleşmesinin anlamlı olacağını düşündük. Atatürk’ün de bizzat ziyaret ettiği bu tarihi binada Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir turnuva düzenlemek istedik. Eminim tüm satranç camiası için de heyecan verici bir etkinlik olacak."

TSF Başkanı Gülkız Tulay ise Cumhuriyet'in 100. yılında federasyonun ana sponsoru Türkiye İş Bankası ile beraber böylesine anlamlı bir organizasyon düzenlemekten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Bu kupada büyük bir emek var, büyük bir coşku var. Cumhuriyet'imizin 100. yılına çok yakışan bir turnuva. Müthiş bir mücadele olacak. Türk satrancı son yıllarda dünyada başarıları ile fark yaratan bir noktaya geldi. Gençlerimizin hayalleri, hedefleri büyüdü. Başarı hikayeleriyle, mücadeleleriyle kazandıkları Avrupa, dünya ve olimpiyat dereceleriyle, dünyanın en iyileri arasına giren, dünya otoriteleri tarafından övgüyle bahsedilen sporcularımızla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Türk satrancını hak ettiği noktaya taşımak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Tulay, "Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 'Yerinde duran, geriye gidiyor demektir… İleri, daima ileri' anlayışıyla hep daha iyiye ulaşmak için çalışacağız. Bu ülkenin aydınlık geleceği için satrancın evrensel ilkeleri ile yürüyen gençlerin önemine yürekten inanıyoruz. Tüm sporcularımıza başarılı ve keyifli bir turnuva geçirmelerini temenni ediyor, Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü bir kez daha gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önde gelen 12 satranç sporcusunu bir araya getiren kupada beş turun ardından eleme sistemi uygulanacak. Kupayı kazanan isim, yarı final ve final maçlarının ardından 27 Kasım’da belli olacak.

Organizasyona katılan sporcular arasında Büyükusta (GM) Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal, GM Dragan Solak, GM Emre Can, GM Cem Kaan Gökerkan, GM Mert Yılmazyerli, Uluslararası Usta (IM) Ediz Gürel, IM Ekaterina Atalık, Kadın Büyükusta (WGM) Kübra Öztürk Örenli, Kadın FIDE Ustası (WFM) Gülenay Aydın, WFM Zeynep Çiftci ve Kadın Uluslararası Usta (WIM) Hayale İsgenderova yer alıyor.