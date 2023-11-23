Çehov'un "Martı" oyunu, TRT'de "Arkası Yarın" olacak!

Modern tiyatronun kurucularından, Rus yazar Anton Çehov'un 4 büyük oyunundan biri kabul edilen "Martı", "Arkası Yarın" radyo uyarlaması olarak kayda alınacak.

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TRT İstanbul Radyosu tarafından hazırlanan eserin yönetmenliğini, oyuncu Tilbe Saran üstlenecek.

Yayınlandığı dönemde tiyatro çevrelerinde büyük yankı uyandıran eser, 6 bölümlük Arkası Yarın projesi olarak radyoya uyarlandı.

Yenilikçi tekniği ve karakter tasarımıyla 19. yüzyıl tiyatro anlayışından önemli bir kopuşu da temsil eden oyunda komedya ve tragedya arasında gidip gelen bir akış bulunuyor. İnsan ilişkileri, tutkuları ve hayal kırıklıklarını derinlemesine işleyen dokunaklı bir hikayeyi konu alan eser, edebiyatta, tiyatroda kaçınılmaz bir yenileşme arayışının da bir temsili olarak gösteriliyor.

Eserde ayrıca Çehov’un ustalıkla işlediği, oyun içinde oyun tekniği dikkati çekiyor.

Radyo uyarlaması Rukiye Aydın Kanbur tarafından yapılan oyunda Levent Öktem, Engin Hepileri, Yetkin Dikinciler, Bülent Şakrak, Senan Kara, Irmak Şirin, Serpil Göral, Nergis Öztürk, Ali Rıza Kubilay, Murat Şenol ve Cem Cücenoğlu rol alacak.

Prodüksiyon ekibinde ise yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammet Emre Buruşuk ve efektör Ersin Temelli bulunacak.

Projenin kayıtları, TRT Ayazağa Yerleşkesi stüdyolarında yarın alınmaya başlayacak.