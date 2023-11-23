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Elektrik sayaçlarına yazılım yükleyip kullanımı düşürmek istediler, gözaltına alındılar

Elektrik sayaçlarına yazılım yükleyip kullanımı düşürmek istediler, gözaltına alındılar

Elektrik sayaçlarına yazılım yükleyerek kullanım miktarının düşük gösterilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, elektrik sayaçlarına yazılım yükleyerek kamuyu zarara uğrattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Giresun'un bazı ilçelerinde yapılan incelemelerde, faturalardaki kullanım miktarının düşük gösterilmesi için sayaçlara yazılım yüklendiğini tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından yazılım yüklenerek faturalardaki kullanım miktarının olması gerekenden düşük gösterilmesiyle ilgili C.B, M.K. ve M.F isimli şüpheliler operasyonlar sonucu yakalandı. Yakalananlar gözaltına alınırken, şüphelilerin kaç aboneye yazılım yüklediğini belirlemek amacıyla soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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