ChatGPT rakibi oldu, Google Bard ile YouTube videoları analiz edilebilecek

Google, geçtiğimiz aylarda Bard sohbet botu için duyurduğu uzantılar özelliğinin YouTube tarafında güncelleme yaptı. Sohbet botu, artık YouTube videolarını sizin için izleyebiliyor ve neler olduğunu anlayıp analiz edebiliyor.

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Google, ChatGPT rakibi sohbet botu Bard’ı iyileştirmek için hamleler yapmaya devam ediyor. Şirket, geçen eylül ayında belki de bota şimdiye kadar gelen en büyük güncellemelerden olan Bard uzantılarını duyurmuştu Bu özellik, Bard’ın Dokümanlar, Gmail, Haritalar ve YouTube gibi Google hizmetlerine bağlanmasını sağlıyordu. Google, bugün ise YouTube’u içeren Bard uzantısıyla ilgili yeni bir duyuru yaptı. Açıklamaya göre Bard, artık YouTube videolarında neler olduğunu anlayabilecek.

Bard, YouTube videoların içeriğini anlayarak derin kullanıcıya derin bir analiz sunacak

Öncelikle Bard’ın eylüldeki güncellemeyle YouTube desteğine kavuştuğunu söyleyelim. Ancak bu özellik, çok sınırlıydı ve videolarla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmanızı sağlamıyordu. Şimdiki güncelleme ise sohbet botunun yeteneklerini artırdı.

Google’ın açıklamasına göre Bard, YouTube videolarını derinlemesine analiz edebilecek ve içeriği hakkında detayları size sunabilecek. Teknoloji devi bununla ilgili şu örneği veriyor: “Zeytinyağlı kekin nasıl yapıldığına dair bir video arıyorsunuz diyelim. Bard’a bir videodaki tarifte ne kadar yumurta kullanıldığını sorabilirsiniz.” Yukarıdaki ekran görüntüsünden özelliğin direkt sohbete link ekleyerek kullanılabileceği görülüyor.

Sohbet botu, çok daha detaylı bilgileri de sunabilecek. Mesela bir seyahat videosu izlediğinizi düşünelim. Bu videonun belli bir kısmında hangi aracın kullanıldığını yapay zekâ aracına sormak mümkün olacak. Tabii ki şirket bu yeteneğin daha başlarında olduğunu da eklemeden geçmiyor. Yani her videoyu analiz edebileceğini ve hatasız detaylı analizler sunabileceğini söylemek şimdilik gerçekçi değil.