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MEB anket başlattı! Ara tatil uygulaması kalksın mı, devam mı etsin? Son gün 10 Aralık

MEB anket başlattı! Ara tatil uygulaması kalksın mı, devam mı etsin? Son gün 10 Aralık

Milli Eğitim Bakanlığı, yılın ilk ara tatilinin sona ermesi ardından öğrenci ve veliler tarafından değerlendirilmek üzere ara tatil anketini erişime açtı. Ara tatil değerlendirme anketi ile ''Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?'' sorularına yanıt aranacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil değerlendirme anketi hazırlandı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, kasım ara tatilin değerlendirilmesine yönelik sorular yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil değerlendirme anketi hazırlandı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, kasım ara tatilin değerlendirilmesine yönelik sorular yer alıyor. Anketlerle, bir dönemde iki defa gerçekleşen ara tatillerin devam edip etmemesine yönelik bir karara varılması bekleniyor.

Ankete katılım nasıl olacak?

Ara tatil değerlendirme anketinde ara tatil sürecinin nasıl geçirildiğine dair sorular yer alıyor. Anketlerin önümüzdeki dönemlerde ara tatillerin devam edip etmemesine dair karar alınması bağlamında değerlendirilmesi bekleniyor.

"Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması" anketlerine, 10 Aralık’a kadar https://veri.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

ANKETE KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

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