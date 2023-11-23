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Boş arazide ağaca asılı halde ceset bulundu

Boş arazide ağaca asılı halde ceset bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde köpek gezdirmeye çıkan vatandaşlar, boş arazide ağaca asılı halde bir erkek cesedi buldu.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde köpek gezdiren vatandaşlar, gördükleri şeyle hayatının şokunu yaşadılar.  Vatandaşlar, boş arazide ağaca asılı halde erkek cesedi buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin Ö.A. (30) olduğu belirlenen şahsın cansız bedeni, incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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