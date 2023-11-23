Eski patronuna kızdı! Eline keseri alıp...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın eski işvereniyle yaşadığı tartışma sonrası daha önce çalıştığı güzellik salonuna keserle camları kırarak zarar verdi.

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Alınan bilgiye göre, A.V. (35), eski işvereni İ.A. ile görüşmek üzere güzellik merkezi salonuna gitti. İ.A. ile tartışması sonrası A.V, merkezin camlarını keserle kırarak eski iş yerine zarar verdi. Şikayet üzerine bölgeye gelen asayiş ekipleri A.V'yi gözaltına aldı.

Dedikodu iddiası

Polis merkezine götürülen şüphelinin ifadesinde, eski işvereninin kendisi hakkında dedikodu çıkarttığını, bu duruma kızarak bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.V, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.